高端四價流感疫苗為高端與韓國GC Pharma合作，由GC Pharma生產疫苗原液，再由高端疫苗竹北廠進行充填分裝與品管放行，將投入國內每年四價流感的疫苗供應，主要適用於3歲以上兒童及成人主動免疫接種。市場預期，高端的疫苗有機會趕上3月底國內公費疫苗投標案，目前國內每年公費、自費流感疫苗市場規模約在18億元左右。
高端昨(8)日招開董事會，持股約20%的最大股東基亞生技改派張銘政為代表人，原代表人張世忠辭去董事，高端董事會隨後也選任張銘政為新董事長。
高端疫苗(6547)與韓國GC Pharma合作的四價流感疫苗將搶攻國內公、自費市場，今日股價跳空開高後，晨盤一度攻上漲停板62.1元，隨後雖遭打開，但漲幅仍在8%以上。
高端四價流感疫苗為高端與韓國GC Pharma合作，由GC Pharma生產疫苗原液，再由高端疫苗竹北廠進行充填分裝與品管放行，將投入國內每年四價流感的疫苗供應，主要適用於3歲以上兒童及成人主動免疫接種。市場預期，高端的疫苗有機會趕上3月底國內公費疫苗投標案，目前國內每年公費、自費流感疫苗市場規模約在18億元左右。
高端昨(8)日招開董事會，持股約20%的最大股東基亞生技改派張銘政為代表人，原代表人張世忠辭去董事，高端董事會隨後也選任張銘政為新董事長。
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