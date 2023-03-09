高端四價流感疫苗為高端與韓國GC Pharma合作，由GC Pharma生產疫苗原液，再由高端疫苗竹北廠進行充填分裝與品管放行，將投入國內每年四價流感的疫苗供應，主要適用於3歲以上兒童及成人主動免疫接種。市場預期，高端的疫苗有機會趕上3月底國內公費疫苗投標案，目前國內每年公費、自費流感疫苗市場規模約在18億元左右。

高端昨(8)日招開董事會，持股約20%的最大股東基亞生技改派張銘政為代表人，原代表人張世忠辭去董事，高端董事會隨後也選任張銘政為新董事長。