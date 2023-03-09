竹聯幫忠堂前堂主董桂均9日在台中生命禮儀管理處崇德館舉辦公祭告別式。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

竹聯幫忠堂前堂主董桂均舉辦告別式，台中市第二分局為嚴防黑幫滋事，出動80名警力到場攔查吊唁人員。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

竹聯幫忠堂前堂主董桂均舉辦告別式，台中市第二分局為嚴防黑幫滋事，出動80名警力到場攔查吊唁人員。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

竹聯幫忠堂前堂主董桂均告別式，眾多親友前往送行，現場出現多輛超跑。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

竹聯幫仁堂明仁會、旭仁會高調辦春酒引發社會熱議；今（9）日竹聯幫忠堂前堂主董桂均（綽號「弟哥」）在台中生命禮儀管理處崇德館舉辦公祭告別式，眾多親友前往送行，台中市第二分局為嚴防黑幫滋事，出動80名警力，共攔查吊唁者約600餘人及13部超跑，取締交通違規12件、嚴正拖吊5件外，現場平和無其他違法違序行為。

董桂均是江南案董桂森的胞弟，也是竹聯幫精神領袖陳啟禮移靈回台的扶棺者之一，近年來已退出江湖，定居台中，台北仍有經營公司，平時以電桿修護工程維生，會參與幫內重要喜、喪場合，江湖地位舉足輕重。

他於2月20日晚間病逝於中國醫藥大學附設醫院，今（9）日舉辦公祭告別式，因現場眾多親友前往致意，中市警第二分局分局長楊川率近百名優勢警力親自坐鎮，嚴防黑幫藉機滋事。

警方在會場周遭及重要路口維持現場及交通秩序，對於前來弔唁人員「疑似幫派分子」，依「警察職權行使法」、「少年事件處理法」等相關法令對其實施攔查，並全程蒐證，以優勢警力防止任何發生暴力衝突疑慮。

另為維護民眾路權，於殯儀館周遭交通要路編排線上巡邏警力與拖吊車，加強週邊主要道路巡邏，驅趕違規併排停車，發現重大違規立即予以告發拖吊。

第二分局分局長楊川表示，警方除維持交通順暢及現場秩序外，對於參加儀式中疑似幫派分子，依法逐一攔檢盤查，遇有通緝、現行犯立即依法逮捕，未成年幫派份子或違序行為將立即帶返駐地進行調查依法究辦，如遇有聚眾滋事立即啟動警力增援與快打部隊，火速彌平事端依法嚴辦。