台灣元老級饒舌歌手Shian蝦味先過去曾與熊仔及6yi7合作歌曲〈經典重現〉，6月2日出生的他是平時台下沉默寡言，一站上舞台就會發光發熱的雙子座歌手，近年少出現在表演活動，未料今(9日)傳出他不幸驟逝，享年37歲，死因是心肌梗塞，讓不少圈內外好友和粉絲都相當驚訝。

據《CTWANT》報導，Shian蝦味先2010年出道，本來是饒舌團體團體「DaFellaz」成員，2013年他和2022年獲得第33屆金曲獎最佳作詞人獎的熊仔（本名：熊信寬）及6yi7合作歌曲〈經典重現〉，近年因節目《大嘻哈時代》走紅，饒舌音樂再度翻紅，2021年6yi7邀請BR、蛋頭BG8LOCC、Shian蝦味先和Jerry Sung合作〈宇宙 Universe Cypher 2Φ21〉，製作出台灣中生代饒舌歌手的經典作品。

本月初，便有人在PTT的Hip Hop版上發文，以「[問題] 有蝦味先shian的最新動態嗎？」為題，詢問最近在Youtube的留言板看到有人留言向Shian蝦味先致意寫下「R.I.P.」，好奇問Shian蝦味先怎麼了？立刻有人回答：「上天堂了」，其他網友則驚訝說：「反串嗎」、「同問，我很喜歡他說」、「蝦味先走了」、「話說他怎麼走了？」。

報導指出，據知Shian蝦味先是因為心肌梗塞過世，曾擔任《大嘻哈時代》大魔王的RPG也在臉書證實，寫下：「我會記得以前一起寫歌，一起彩排一起演出的時光，那個才華洋溢充滿熱情的你最帥的樣子。」，另一名歌手LH純情外野手則表示一直是Shian蝦味先的粉絲，「在天堂一定要繼續快樂的創作，繼續用你的歌詞感動所有人」。