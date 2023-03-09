中國嘉德香港春季拍賣會「亞洲二十世紀及當代藝術台北精品展」即將在3月11至12日於台北富邦國際會議中心登場，展出朱德群、趙無極、草間彌生等藝術大師的重要代表作品，展覽以「光/Enlighten」為主題，展品逾60件、總價逾3.5億元，其中拍賣封面作品為朱德群完成於2004年完成的鉅作《輝煌》，為領銜之作。

今年展覽以「光/Enlighten」為主題，源自藝術史上的藝術大師無不藉由畫筆與華彩點燃希望與理想的光芒，為人類帶來撫慰人心的力量，其中以朱德群於2004年完成的鉅作《輝煌》最具有代表性，朱德群於千禧年後深化「光源震撼」、「形象創新」、「色彩韻律」三大美學特點，是旅法50年的集大成之作，在藍黑色塊、縱橫捭闔的墨黑線條所架構出的深邃背景中，熾熱的白色光斑自左上至中右，構成一個「生生不息的環形躍動」。

近年走紅於時尚圈的草間彌生，其代表作品黑底黃彩的《南瓜》最受藏家追捧。（中國嘉德提供）

除了朱德群，同樣獲得法國藝術界最高成就「法蘭西學院藝術院士」授勳的趙無極、吳冠中，為譽為「華人藝壇三傑」，也有作品登上拍賣會，包括趙無極於60年代登峰之作《04.06.62》、吳冠中於1963年的《富春江之晨》和1996年的《老重慶》。

近年走紅於時尚圈的草間彌生，其代表作品黑底黃彩的《南瓜》在市場上備受追捧，也是拍賣會最受矚目的重點作品。