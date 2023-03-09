高雄市大樹區8日晚間燒出「火焰長城」，消防局派出19輛車、51名消防員及25名義消到現場搶救，並出動無人機監控。（高市消防局提供）

高雄市大樹區瓦厝街8日晚間燒出「火焰長城」，消防局派出19輛車、51名消防員及25名義消到現場搶救，消防局長王志平也到場指揮，火勢猛烈在大樹區相當罕見，出動無人機監控，更驚動市長陳其邁從日本打越洋電話回台關切，所幸今天凌晨火警解除，是否有人蓄意縱火，目前仍須進一步調查。

高雄市消防局第四大隊中隊長朱敏誠表示，火災現場為田野農地，消防車輛靠近不易，加上多日沒下雨天乾物燥，風勢強勁，造成火勢快速延燒，另因現場水源取得不易，消防人員採取循環式供水方式救援，在昨晚9點多將火勢控制住，晚間10點多將火勢撲滅。

不少網友在網路分享火災畫面，只見草皮上空冒出大量白煙竄升，恐怖火光在遠處就能看見，消防人員使用了各種工具和技術，包括水龍帶、滅火器、泡沫等，及配合消防車和直升機等設備，全力防止火勢蔓延。

朱敏誠說，火勢撲滅後為確保附近民眾安全，在今天凌晨0時5分確認現場無復燃現象，才真正解除火災危機。

消防局長王志平呼籲，近來因氣候乾旱，加上清明節將至，請市民朋友提高警覺，隨時注意用火安全。