高雄愛河驚傳落水意外！今日上午9時許，有民眾行經三民區同盟二路時，發現有一名約30多歲女子在愛河中，趕緊報警求助。警消獲報到場將落水女子救起，但已無呼吸心跳，目前送往高醫搶救中，因女子身上無證件，詳細身分已及落水原因，仍待警方進一步調查釐清。
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