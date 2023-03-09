LG在越南的汽車零組件研發中心，是早在2016年就開始運作，研究開發項目是與車用軟體以及檢測產品有關，例如，車載資通訊系統，以及影音導航裝置等。

據悉，LG在河內這家新成立的實體研發中心，是要強化越南的硬體設備以及軟體競爭力。同時，最晚在2024年之前，研發人員計畫再增加至少3成，總人數將達1000位左右。

在新冠病毒爆發的2020年，LG選在越南中部峴港地區，成立汽車零組件研發單位，用來加強電動車相關事業並培養專才。認為EV具未來成長潛力的這家韓國大集團，上季因為家電產品需求趨緩，導致營業利益大幅下滑。

不過，成立10年的電動車零組件部門，卻適時扛起美化財報的重責大任。根據調研單位Strategy Analytics數據，LG在去年7到9月期間，以23%市占率笑傲全球車載資通訊市場。

元月初，LG汽車零組件解決方案部門，在美國拉斯維加斯所舉行的CES（消費電子大展）曾說，預估LG電動車零組件業務，2023年可大放異彩，銷售金額有機會大增，並突破10兆韓元大關。