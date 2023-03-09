高雄市政府青年局提供沅川國際一對一顧問輔導服務。（柯宗緯翻攝）

沅川國際產品實驗室研發人員測試產品。（柯宗緯翻攝）

高雄囝仔陳嘉詳靠「珍奶」谷底翻身！曾在咖啡廳沖咖啡、在房地產拉業務，到後來白手起家創業，開設專營珍珠等飲料原物料的沅川公司，期間遇到疫情衝擊仍屹立不搖，在高市青年局助攻下，協助取得貸款1200萬進行手搖飲食品全自動工廠的擴廠，如今已打造年營收破億的原料王國，吸引20多國客戶爭相下訂單。

34歲的沅川國際總經理陳嘉詳創業之路並非一帆風順，大學讀植物病理，出社會後一度在咖啡廳學咖啡，還誤打誤撞投身房地產，靠土地買賣，賺了第1桶金，後來轉輾跨到飲料原物料產業，砸了1、200萬，專做珍珠、椰果、爆珠等浮料，卻沒有亮眼成績，創業前3年，都在吃老本，甚至一度面臨收攤危機。

陳嘉詳坦言，從零開始創業的確很辛苦，老本燒光了，還是想撐下去，但銀行看到新創公司多半不會借錢，只好硬著頭皮向父母借錢，他隨後調整營運方向，改發展果露、果醬、巧克力粉等風味粉，另也販售飲料杯、吸管、茶葉等多元產品，主打飲料產品一條龍服務，生意猶如倒吃甘蔗，漸入佳境。

陳嘉詳表示，感謝青年局長期提供輔導資源，協助解決在創業的每一個時期遇到的瓶頸，從內部人事管理到外部海外市場行銷與品牌建立，到如今公司為了因應客戶需求量，協助取得貸款1200萬進行原物料全自動工廠的擴廠，今年新增德國與沙烏地阿拉伯兩地客戶，讓中東與歐洲也能品嘗到台灣的珍奶，現在已累計20多國客戶。

青年局長張以理表示，沅川國際發揮高雄人踏實的創業精神，一步一腳印自顧客需求面出發邁向國際，青年局透過安排創業導師陪伴式輔導，協助沅川取得貸款資金以及解決每個階段的創業痛點。

張以理提到，「沅川」以自營食品實驗室與工廠，一手包辦手搖飲原物料的研發、生產及銷售，提供一條龍服務，讓客戶只需一個廠商就能輕鬆開業，瞄準珍珠奶茶風靡國際市場的風潮，除國內大型餐飲集團六角國際旗下黑瀧堂等有使用沅川國際的產品外，也成功外銷至全球美、英、德、法、日、荷及澳洲等國家。