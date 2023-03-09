高雄許姓男子不滿與黃姓男子合夥開中古車行破局，今年3月衝進火鍋店，不顧現場還有無辜的民眾在用餐，持衝鋒槍掃射追殺黃男還大喊「我要讓你死！」。黃男逃進廁所仍身中多槍，大難不死撿回一命，一審依殺人未遂、槍砲等罪重判許男12年4月，二審高雄高分院9日宣判，考量許男已拿100萬元和黃男和解，改判11年，可上訴。

許姓男子持衝鋒槍，直接在火鍋店內朝合夥人黃姓男子掃射，隨後將槍枝丟棄在店旁草叢。（本報資料照）

去年3月19日晚間9時許，黃男帶著女友到新興區六合路1家火鍋店用餐，許男得知後，直接到火鍋店外堵人，雙方在店外談判破裂。許男竟回到車上，拿出預藏的黑色衝鋒槍，直接走進火鍋店尋仇。

當時火鍋店內正值用餐時間，還有不少顧客，眾人看許男大剌剌持槍進門，嚇得奪門而出。黃男抬頭看許男拿著槍走過來，拔腿就跑，跑進廁所將門反鎖躲藏。許男發現後，直接朝廁所門板開槍掃射，還大喊「我要讓你死！」，子彈直接射穿門板，打在黃男身上多處。黃男當時痛得直接破門逃出，許男見狀直接從他背後再開2槍，黃男直接倒地不起，許男則是逃離現場。

警消獲報趕抵現場，將全身是血的黃男送醫搶救，院方發現黃男頭部、臉部中彈，胸臂也中槍，但都未傷及要害，幸運保住一命。

案發後警方在火鍋店附近草叢內找到作案槍枝，也隨後逮捕許男，另外從他車上找到改造手槍1把、子彈38顆。許男也坦承犯行，表示兩人因合夥糾紛才鬧翻。

一審認為許男持有大批槍彈數年，不顧顧火鍋店內還有民眾用餐，持衝鋒槍射擊躲在廁所的黃男，公然行凶，目無法紀，造成公眾恐慌，綜合相關事證，槍砲部分處6年10月，併科罰金30萬，殺人未遂部分則處8年10月，合併應執行刑12年4月，可上訴。

許男不服上訴，強調他已經供出槍彈來源，還稱當時被逮時，是準備從屏東返回高雄投案，且和黃男達成和解，希望從輕改判。檢方則認為許男殺意明顯，認量刑過輕上訴。

高雄高分院考量許男願意以100萬元和黃男和解，並已支付15萬元，殺人未遂部分改判8年，持有槍彈則維持原判，合併應執行刑定11年，全案仍可上訴。