陳女和兒子迷路後向警方求助，員警經近1小時的搜尋終於發現受困山中的這對母子，助母子倆脫困。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平區1位36歲的陳姓家庭主婦，為貼補家用趁空檔時段當起外送員，日前下午1點多騎機車載著4歲的孩子送餐，不料手機導航竟然把他們帶到山區產業道路，她一慌張還連人帶車滑入邊坡，經向警方求助，員警耗費1小時搜尋終於發現受困山中的這對母子，幸倆人並無受傷，陳女也直呼「有人民保母真好！」

太平警分局宏龍派出所警員梁耘瀚、何威廷日前下午1點多接獲民眾報案，稱「自己外送餐點結果竟迷途在山區且機車跌落邊坡旁，希望警方協助脫困。」因山區電話收訊不佳，員警先行安撫情緒，所幸女子表示未有人受傷，警方透過手機定位，發現位於山區長龍路二段產業道路內，遂與鄰近頭汴派出所一同派員前往搜尋，經過近1小時搜尋，終於順利發現女子身影，順利助母子脫困。

陳姓女子表示，自己為貼補家用就趁著空檔時間兼做外送工作，當天第一單在興隆路附近

，第二單在光正路旁，結果相信導航的指示就一路導向山區小徑，之後就迷失方向，最慘的是一緊張機車還滑落邊坡，好在自己跟小孩都沒受傷，真的非常感謝警方熱心協助。

太平警分局長分局長蔡慶星表示，山區路況複雜且有時訊號不佳，若不幸受困山區，可以找到附近燈桿、電桿號碼或明顯地標告知警方，以利迅速到場救援。