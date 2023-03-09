「秀場天王」豬哥亮女兒謝金晶，擁有姣好外型及魔鬼身材，加上擁有一副好歌喉，出道便擄獲大批粉絲的心，常在社群網站分享日常的她，近來曬出一系列到菲律賓長灘島旅行的照片，還不忘掌握流量密碼解放火辣身材，沒想到豔遇因此找上門，被韓國肌肉男搭訕。

謝金晶於臉書曬出一系列在長灘島海邊的照片，只見她披著半透明罩衫，裡面穿著針織桃紅色比基尼，全身雪白肌膚及傲人S曲線一覽無遺，此外，多張自拍照中，傲人的堅挺雙峰及深邃事業線更是搶盡眾人目光，由於正逢三八婦女節，她也不忘向所有女性喊話：「親愛的，不管妳是18歲28歲還是38歲，都要善待自己，活的漂亮，閃亮動人」。

根據《自由時報》報導，謝金晶表示這趟旅程有場意外的豔遇，她透露跟閨密在飯店泳池酒吧閒聊時，有位韓國肌肉男前來搭訕，對方先是用英文打招呼，當下她便隨口回了幾句韓語，讓對方忍不住驚呼：「妳是韓國人嗎？」不過這次豔遇並沒有下文，謝金晶表示在國外警戒心比較強，不會隨便給對方聯絡資訊，加上對方不是自己的菜，也讓此次豔遇無疾而終。

謝金晶這趟旅程也不忘分享當地美食，看得網友垂涎三尺，紛紛留言：「好好放鬆一下自己，很不錯唷」、「看到流口水」、「看起來好好吃哦」、「這麼大份怎麼吃完啊」、「這個時間放美食照根本犯罪」。