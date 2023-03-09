荷蘭貿易部長施萊爾馬赫(Liesje Schreinemacher)在致國會的一封信中宣布了該決定，並表示，該管制將在夏天之前實施。

部長在信中並未點名中國，也沒有明指荷蘭半導體設備商艾司摩爾(ASML)，但是這兩者都會受到影響。信中特別明指了一項受影響技術，即「DUV」(深紫外光)微影和光刻技術。

信中寫著：「由於荷蘭出於國家安全的考慮，有必要以最快速度對這項技術實施監督，因此內閣將推出一份國家控制清單」。

艾司摩爾在回應中表示，預計公司將必須針對DUV設備中技術含量最高的那部分產品，申請出口許可證，但這不會影響公司2023年的財測指引。

艾司摩爾預計今年對中國的銷售將持平在約22億歐元，這意指著相對的萎縮，因為該公司預計今年整體銷售將成長25%。

艾司摩爾從未銷售最高技術的EUV設備給中國；而對中國銷售的大量DUV是流向製程相對較不先進的晶片製造商，但是這些晶片有其它技術上的要求，例如軍事或汽車晶片在使用穩定性上的要求。

荷蘭政府的聲明並沒有解答一些重要問題，例如該國自2014年以來對中國銷售的大量DUV，艾司摩爾是否還可以繼續提供服務。

此外，預計日本政府將在本周公布其晶片設備的出口政策。