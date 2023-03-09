5男2女的越南籍移工藏身在永康區王行路1棟透天厝內，因販毒獲利高，一群人皆無業共組「販毒老鼠會」，外賣其他同鄉，善化警方偽裝工程人員監控數月，日前一舉衝入逮人，查獲大批安非他命與毒咖啡包，還有現金29萬元，集團成員皆面臨驅逐出境命運。

越南販毒集團遭查獲滿桌的毒品與贓款。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

30歲梅姓男子3年前以移工入境，去年8月在入境快到期前失聯，藏匿在永康區一棟透天厝內，竟取得毒品管道，找來6名越南同鄉共組販毒集團，外賣給其他在台的同鄉移工。

這群移工平日習慣以電動車代步，警方辨識難度高，加上民宅前加裝監視器，善化警方日前獲知線報，乾脆變裝成工程人員監控，7日下午一舉逮人，共有5男2女落網。

警方與移民署專勤隊配合調查，果然7人中有4人是失聯移工，1人以觀光名義來台，只有2人還在合法入境的工作期限內。

越南販毒集團將毒品裝在看似英文辭典的盒子內。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

警方衝入屋內時，移工們拿起一本「英文辭典」就想往外跑，遭逮住後，警方才知道是偽裝成「書本」的盒子，打開內部都是毒品，有警員表示「還以為這群人這麼愛念書」。

越南販毒集團攜帶的書本，打開其實是中空的盒子。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

這群越南販毒集團私藏大批毒品，警方共查獲安非他命約410公克、第3級毒品甲基卡西酮粉末約1000公克、毒品咖啡包218包、喵喵（膠囊）毒品500粒、咖啡包分裝設備1批，另有贓款29萬餘元。

警方表示，這群移工因販毒獲利，幾乎皆不工作，專心經營「販毒老鼠會」，拉攏工廠內的同鄉，全案依照毒品罪嫌移送台南地檢署。移民署專勤隊表示，司法調查結束後將會全數驅逐出境。

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