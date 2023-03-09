女星韓瑜五官深邃、演技生動，出道多年演過多部八點檔，坐穩本土劇女神的位置。去年11月主演的台劇《仙女姐姐來我家》殺青後，韓瑜休息好一陣子，近期終於開始工作，卻自爆是社恐人士，還有容貌焦慮的困擾。

韓瑜去年11月5日參與《仙女姐姐來我家》殺青活動後，就先暫時放下工作，把重心放在自己身上，發現白頭髮瘋狂冒出，只好套濾鏡「一秒變少女」，不忘自嘲：「但要悠著點，不然會一眼看出落差太大。」

韓瑜休息3個月後，上月底在臉書PO一張戴口罩的照片，露出的眉眼嫵媚動人，她透露已悄悄復工，連續兩天出門定妝，回家後只想黏著沙發，幽默地形容自己是「真.社恐人士韓.標準宅女瑜」，一想到準備要工作，忍不住大呼：「開始容貌焦慮。」

眼見漂亮的韓瑜有容貌焦慮，許多藝人紛紛留言安撫，羅美玲回應：「妳客氣了，一定是別人焦慮」，型男主廚吳秉承笑說：「是別人焦慮吧！」亮哲也表示：「以你的美，口罩拿下來後，焦慮的應該是別人」；除此之外，網友也讚嘆韓瑜：「妳怎樣都美啊」、「女神就是女神」、「永遠都是最美的」，希望能消除她的容貌焦慮。