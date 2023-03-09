英國「衛報」披露，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）已興奮地告訴閣員，下週他前赴美國聖地牙哥宣布澳洲核潛艦協議時「將有好消息」；多個消息管道表示，據信英國已成功爭取到為澳洲設計核潛艦，可望讓英國巴羅因弗內斯（Barrow-in-Furness）的造船廠好一段時間不必擔心生計。

美英澳協商為澳洲籌獲核潛艦已談判18個月，供澳洲選擇由英國或美國設計；一名高層部會首長透露，蘇納克告訴內閣同僚，談判結果令他振奮。英國設計的核潛艦將以英軍機敏級（Astute class）潛艦為基礎，美國方案的基礎則是美軍維吉尼亞級（Virginia class）。

英國政府以外的知情人士透露，預計13日宣布澳洲核潛艦將採英國設計，但還是會使用不少美國技術。

蘇納克13日將與美國總統拜登、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）舉行三方峰會宣布核潛艦事宜，料屆時還會根據俄烏戰爭發布英國對國防和外交政策的最新綜合檢討。

美英澳3國2021年9月共同宣布AUKUS防務協議，其中一大重點就是美、英願分享機密的核動力反應堆技術幫澳洲籌獲核動力潛艦，以致澳洲背棄原先與法國簽訂的柴電動力潛艦訂單，轉投英美懷抱。

一名消息人士透露，英國設計潛艦作業期間會有澳方參與。有鑑整體工作複雜程度，澳洲的核潛艦恐得等到2040年代才能下水，為此澳洲可能會先向美國購買至多5艘的維吉尼亞級核潛艦填補短期戰力縫隙。

中國指控AUKUS協議違反國際間的禁止核子擴散條約（NPT）。雖然澳洲核潛艦只會配備常規武器，但「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）核子專家艾克頓（James Acton）表示，暫不清楚澳洲潛艦產生的核廢料要怎麼處理。

國防專家圈表示，由於設計建造費時，期間美國將尋求讓美軍核潛艦駐防澳洲，以便巡弋南太平洋抗中。

路透社引述美國4名官員今天表示，預計澳洲將在2030年代購買至多5艘的美國維吉尼亞級（U.S. Virginia class）核動力潛艦，作為美英澳AUKUS協議一部分。

其中一名美方官員透露，AUKUS協議將分多階段進行，至少會有1艘美軍核潛艦在未來幾年造訪澳洲港口，最終在2030年代末讓澳洲取得由英國設計、含美國科技的新型核潛艦。

美國總統拜登下週將在聖地牙哥（San Diego）接待澳洲與英國領袖，規畫提供澳洲核動力潛艦與其它高科技武器日後進程。

澳洲將在2030年代初期先購買3艘美製維吉尼亞級潛艦，並保有後續再加購2艘的選擇權。

五角大廈將媒體相關詢問轉至白宮後，白宮拒絕確認任何即將發表消息的相關細節。

美英澳AUKUS協議將是澳洲有史以來最大的國防計畫，也將為這3國提供就業前景。

AUKUS協議內容另包含美國今後幾年加速派艦造訪澳洲，2027年底前做到讓美軍核動力攻擊潛艦能在澳洲西部的伯斯（Perth）輪替駐防。（譯者：屈享平、陳亦偉）1120309