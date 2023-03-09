綜合法新社與路透社報導，鮑爾稍早警告，聯準會準備加快升息步伐，且可能在必要時將利率推升至高於預期的水準，令市場感到不安。

聯準會公布「褐皮書」調查指出，多數行政區的就業人數溫和（modest）到適度（moderate）增長，而勞動力市場狀況依然穩健。

在截至2月27日的一年中，整體經濟活動略有增加，聯準會轄下12個行政區中有6區經濟活動以溫和步伐擴張，另外6區變化不大或持平。

有幾個行政區物價持續上漲，紐約區通膨壓力持續存在，堪薩斯市區的房租成本「勁揚」。

儘管聯準會積極緊縮貨幣政策，已將利率提高至全球金融危機以來最高水準，通膨率仍穩高於聯準會的2%目標。

鮑爾昨天也在參議院聽證會告訴國會議員，勞動力市場仍「非常緊繃」。

美國今年1月新增超過50萬個就業機會，失業率降至1960年代以來最低水準。

鮑爾今天重申聯準會調高並可能加快升息速度的說法，但他強調相關辯論仍在進行當中，一切將取決於兩週後政策會議登場前發布的經濟數據。

鮑爾說，「我們還未做出任何決定」，但聯準會將密切關注即將出爐的就業數據和通膨數據，以決定升息步伐。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1120309