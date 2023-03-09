大陸通膨下降至一年來新低。大陸國家統計局公布，2月居民消費價格指數（CPI）較去年上漲1％，漲幅較上月下降1.1個百分點，低於市場預期升1.9％。食品價格上漲2.6％，非食品價格上漲0.6％。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，CPI方面，年漲幅下降較多，主要是春節錯月，上年同期對比基數較高。其中，食品價格升2.6％，升幅下降3.6個百分點，影響CPI升約0.48個百分點。非食品價格升0.6％，升幅下降0.6個百分點，影響CPI升約0.50個百分點。

從月份來看，CPI由上月上漲0.8％轉為下降0.5％，2月份食品價格下降2％，非食品價格下降升0.2％。董莉娟表示，2月份，受節後消費需求回落、市場供應充足等因素影響，居民消費價格較1月有所下降。

工業生產者出廠價格指數（PPI）方面，2月份與去年同期相比下降1.4％，連跌5個月，降幅創2020年11月以來最大，略遜於市場預期下跌1.3％；與1月相比則持平。