女星張柏芝在18歲時拍攝周星馳電影《喜劇之王》出道，長相精緻五官深邃擁有高顏質的她，至今仍是許多人心中的女神，即使已生過三個孩子狀態依舊相當好，而昨（8）日三八婦女節時，她罕見曬出與媽媽的合照，弟弟張柏文也分別貼出與姊姊張柏芝及媽媽的合影，顯現出三人的好感情。

張柏芝昨（8）日在抖音平台更新影片，片中張柏芝身穿白色襯衫以淡妝出鏡，開頭她便向大家說道「給大家看看我心中獨一無二的她」，接著影片跳出她與媽媽近期的合影，可見擁有中英混血的媽媽戴莎莉五官相當深邃，雖一旁的張柏芝戴著口罩，但眉眼間仍看得出兩人十分相像。

張柏芝與媽媽眉眼之間十分相像。(圖/ 張柏芝微博)

除此之外，張柏芝的弟弟張柏文同樣也在抖音上傳影片直呼「媽媽與姐姐是自己心裡獨一無二的人」，並曬出他與張柏芝先前外出游泳的合照，穿著粉色泳衣的張柏芝水汪汪的大眼加上一頭全濕長髮，與弟弟對著鏡頭靦腆微笑，素顏模樣看得出皮膚狀態不錯保養得宜，最後他也貼出與媽媽臉貼臉的照片，感情看來相當好。

張柏芝弟弟張柏文同樣發出合照，顯像三人好感情。(圖/ 截圖自張柏文抖音)

事實上，張柏芝的媽媽戴莎莉有過3段婚姻，與第2任老公張仁勇生下張柏芝，之後又生了2個兒子，在張柏芝9歲時離婚，因此張柏芝在18歲出道後，便一肩扛起家計，而從張柏芝過去的貼文中就可知母女感情深厚，每年母親節跟生日都會在IG對媽媽溫馨告白，感謝她多年的付出。