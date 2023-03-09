俄烏戰爭爆發至今超過一年，俄羅斯被指控犯下許多戰爭罪行，包括刻意針對平民發動攻擊，以及綁架數以千計的烏克蘭兒童。國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）在戰爭爆發一個月後就前往烏克蘭展開調查，也請求美國提供情報，但美方卻以擔心美國人會以同樣方式遭到起訴為由，拒絕配合。

綜合《衛報》與《紐約時報》報導，美國政府大致上支持國際刑事法院調查俄羅斯，從情報單位、國務院、司法部到國會，都認為應該提供情報協助調查，唯有國防部堅決反對，就怕一旦開了先例，未來可能傷害美國人的權益。

俄烏戰爭爆發至今超過一年，國際刑事法院對俄羅斯戰爭罪行展開調查。圖為烏克蘭軍人8日在基輔為同袍舉行喪禮。（圖／美聯社）

國際刑事法院在2002年成立，總部位於荷蘭海牙，作用是在審判那些被指控犯下嚴重暴行的人，例如戰爭罪、反人類罪和種族滅絕罪。目前國際刑事法院共有123個成員國，過去美國和俄羅斯都曾經簽署規約，後來又撤回簽名，因此不受其管轄。

根據《國際刑事法院羅馬規約》，國際刑事法院只有在被告的祖國不願意、或無法進行調查或起訴時，才能受理案件。但美國國內反對派人士依然擔心，敵國可能利用國際刑事法院，對美軍在海外的行動展開調查。

美國單方面期待俄羅斯能受到制裁，自己卻無法承認國際刑事法院，處境十分尷尬。截至目前為止，拜登尚未對這樣的困局做出回應。