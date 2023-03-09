2023年WBC世界棒球經典賽B組首場預賽，韓國與澳洲之戰於9日上午11點在日本東京巨蛋開打，韓國隊推出右投高永表擔任先發投手，澳洲隊則派出左投歐洛林（Jack O'Loughlin）應戰。五局下韓國展開反攻，金賢洙獲得保送、朴健祐敲出團隊首安，讓韓國攻佔一、二壘，澳洲當機立斷換上左投麥格拉斯（Daniel McGrath）登板，

五局上1出局，甘納利敲出中左外野陽春炮，幫助澳洲2比0取得領先，也把韓國先發投手高永表給打退場。韓國換上後援投手元兌仁雖投出1次保送，但還是順利解決朴炳鎬完成任務。

四局上，澳洲首名打者喬治單場獲得第2顆觸身球。下一棒威特菲爾擺出短棒上壘，形成一、二壘有人局面。溫格羅夫再獲得保送形成滿壘。第7棒韋德敲出中外野高飛犧牲打，幫助澳洲先馳得點。不過下一棒帕金斯敲出雙殺打，澳洲1比0暫時領先韓國。

澳洲隊先發打線：

第一棒左外野手：甘納利（Timothy Kennelly）

第二棒指定打擊：霍爾（Alex Hall）

第三棒二壘手：葛蘭丁寧（Robbie Glendinning）

第四棒三壘手：喬治（Darryl George）

第五棒中外野手：威特菲爾（Aaron Whitefield）

第六棒一壘手：溫格羅夫（Rixon Wingrove）

第七棒游擊手：韋德（Logan Wade）

第八棒捕手：帕金斯（Robbie Perkins）

第九棒右外野手：柏賈斯基（Ulrich Bojarski）

先發投手：歐洛林

韓國隊先發打線：

第一棒二壘手：艾德曼（Tommy Edman）

第二棒游擊手：金河成

第三棒中外野手：李政厚

第四棒一壘手：朴炳鎬

第五棒左外野手：金賢洙

第六棒指定打擊：朴健祐

第七棒三壘手：崔廷

第八棒捕手：梁義智

第九棒右外野手：羅成範

先發投手：高永表