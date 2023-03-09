大陸女星黃聖依2004年岀演周星馳電影《功夫》走紅，因此有著「星女郎」的美稱，和巨力集團副總裁楊子結婚後便淡出影壇，專心當豪門太太過著令人稱羨的生活。近日，她盛裝現身巴黎時裝周，昔日清純模樣已成追憶，慘被網民狠批似男藝人徐錦江。

黃聖依當年憑著電影《功夫》啞女一角爆紅，觀眾相當喜愛她清新容貌和清純氣質，事業一帆風順之際，因為合約與星爺鬧上法庭，後來她曾道歉求和，但得到2字「沒空」回絕。不過，黃聖依之後自立門戶，並擔任公司總裁，偶爾亦會在螢光幕前看到她。

近日，黃聖依盛裝打扮出席巴黎時裝周，只見她身穿全黑短裙，裙子上身部分以X型設計，帶有蕾絲兼配上白色蝴蝶結，腳踩著黑色漆皮長靴，同時展現甜美與野性兩種衝突元素。不過，黃聖依曬出的照片中，她看來面頰凹陷又雙眼無神，狀態曝光令許多網友相當驚訝。

黃聖依被網友指出相貌崩壞。(圖/黃聖依 微博、小紅書)

網友們紛紛留言表示，「黃聖依和關曉彤居然是一個造型師」、「面頰凹陷，雙目無神，皮膚還有點鬆弛，上了年紀正常」、「乍看之下像是男扮女裝」、「自從有人說她長得像徐錦江，就無法直視了」、「徐錦江什麼鬼哈哈」