美國27歲新生代超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner），以179公分的高挑身材及厭世的高級長相受到眾人矚目，加上她還是知名度超高的「卡戴珊家族」其中一員，使她尚未出道前就累積超高人氣，成為模特兒後身價更是水漲船高，躍升最富有的超模之一。而去年底才傳出與NBA太陽球星德文布克（Devin Booker）悄悄分手的她，近日就被拍到疑似有了新歡，兩人還在大庭廣眾下熱情擁吻，絲毫不在意旁人眼光。

根據外國媒體的報導，坎達兒珍娜在去年10月結束與NBA太陽球星德文布克低調分手的她，今年2月便傳出她正與饒舌歌手「壞痞兔」（Bad Bunny）約會，甚至還被拍到與好友小賈斯汀夫婦「4人約會」（double date），但她始終沒有對外承認戀情。但沒想到近日她就被拍到與壞痞兔在眾目睽睽之下，於座車前你儂我儂，坎達兒珍娜還將雙手環繞在壞痞兔的脖子上熱情擁吻，完全不在乎外人的眼光，正式公開戀情。而網友看到後也紛紛表示「終於不是NBA球星了」、「恭喜坎達兒開啟新生活，NBA再也不見」、「什麼！我還在嗑她上一段，怎麼就分了？」、「速度蠻快的」、「恭喜加入卡戴珊家族」、「希望他之後也會出現在真人秀中」意外造成話題。

Bad bunny y kendall Jenner siendo novios es de las parejas más random y menos se imaginaba, el 2023 está potente pic.twitter.com/JZpeASktoK — Juan David Rojas (@juandavidrrz) March 8, 2023

事實上，坎達兒珍娜因為外型高挑亮麗、身材火辣，除了在時裝界一帆風順外，感情生活也無往不利，過去曾有多位NBA球星拜倒在她的石榴裙下，如今新歡換成饒舌歌手也讓粉絲們感到相當新奇。