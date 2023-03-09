據美國之音報導，中國國家主席習近平最近在兩會期間表示，他對中國動力電池生產商寧德時代在全球市場占有率取得第一感到「亦喜亦憂」。習近平的擔憂或許有些道理，寧德時代向海外市場的迅速擴張已經引起不少業界人士和專家的警惕。

寧德時代創始人曾毓群本周一（3月6日）在政協會議上向習近平報告說，該公司的全球動力電池份額已經達到37％，連續6年全球第一。習近平回應說，對新興產業，中國要搞清楚市場和風險，防止「一路所向披靡、孤軍深入，最後卻被人兜了底、全軍覆沒。」

習近平還補充說，「在人家對我們零和博弈情況下，還要給自己留條後路。」

上個月，寧德時代與北美汽車巨頭福特公司敲定協議，將在美國密歇根州設立一個汽車電池生產工廠。協議宣佈後沒幾天，彭博社報導，中國將審查協議內容，以確保寧德時代不與福特分享核心科技。

美中目前的緊張波及到經濟領域。北京近年來加緊對行業巨頭的控制，與此同時，華盛頓也在施壓，防止中國公司接觸高端芯片和其他半導體產品。作為中國和美國的龍頭企業，寧德時代與福特的協議被放到了聚光燈之下。

警惕與中國公司打交道

報導稱，在福特與寧德時代達成協議之際，美國參議院情報委員會主席、共和黨聯邦參議員盧比奧(Marco Rubio)致信美國財長葉倫、能源部長格蘭霍姆以及交通部長布蒂吉格，要求美國外國投資委員會（CFIUS）立即審查福特與寧德時代的協議，「此項協議將進一步加劇美國市場對於中共電池技術的依賴。」

今年一月，福特與寧德還在進行選址的時候，曾考慮到維吉尼亞州設廠，一貫支持投資的維吉尼亞州州長格倫·楊金（Glenn Youngkin）退出了該項目的選址候選。他的理由：寧德公司與中國政府的關係可能帶來安全威脅，「我們認為我們不應當讓福特成為中國進入美國的幌子公司。」

「楊金州長的決定並不是毫無道理的」，華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員托馬斯·杜斯特伯格（Thomas Duesterberg）對美國之音說，「不幸的是，現在我們與中國公司打交道，特別是那些從中國政府或軍隊獲得支持的公司打交道，我們都需要保持警惕。」

他指出，過去10年來，中國共產黨對中國公司在國內和在海外的運營都有著越來越大的控制權。

為了避免此類批評，福特公司與寧德時代的協議採取了一種新的所有權結構。福特將擁有工廠100％的股權，包括廠房和基礎設施，而寧德時代將提供製造電池的技術。這種合作模式將使得福特能夠享受拜登政府《通貨膨脹削減法案》（Inflation Reduction Act）的稅收抵免優惠。

外交關係協會（Council on Foreign Relations）研究美國經濟競爭力和貿易政策的高級研究員愛德華·阿爾登（Edward Alden）認為，這不失為一種讓美國公司在這個領域重新佔據一席之地的途徑。

阿爾登舉例，在20世紀60年代，日本通過使用美國授權的技術為日本市場生產彩色電視。此後日本對該技術加以改進，成為了全世界的彩色電視機出口大國。「這是一個常用的技術趕超的策略。我認為，目前中國是這個領域的領頭羊。對於福特來說，得到技術授權來提高美國自身的生產力是一個明智的決定」，過去幾十年來，很多國家都在這樣利用美國的技術。」

然而，南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田有不同的看法。他認為，一旦美國公司對中國電池技術的依賴得到鞏固，美國的電池研發廠商可能會停止創新和研發新一代的電池，「一旦這種對中國技術和電池的依賴完全鞏固，美國可能會受到中共的脅迫和操縱。」

維吉尼亞州長楊金在拒絕福特設廠時說，目前全球電動車領域都過於依賴中國技術，他呼籲美國公司奮起直追。美國之音聯繫州長辦公室希望獲得進一步說明，但至截稿前沒有得到回覆。

寧德會成下一個華為？

目前，寧德時代除了是全球最大的電動汽車電池製造商，還是一種叫做磷酸鐵鋰電池(LFP)的使用先鋒，這種電池相比老式鉛酸電池，重量更輕，無需維護，具有更好的充放電特性，壽命更長。

經濟雜誌《連線中國》(The Wire China)刊載《綠色競賽中的贏家和輸家》一書作者亨利·桑德森（Henry Sanderson）的話說，「對於福特和其他廠商來說，他們想使用LFP電池，而中國是生產這種電池的行家，在中國之外基本沒有生產。」

「所以如果沒有中國的LFP技術，成本的增加將延遲美國的能源轉型，無法達到《通貨膨脹削減法案》中提到的減碳目標」，他補充說。在去年8月通過的《通貨膨脹削減法案》撥出創紀錄的3690萬美元應用於氣候變化，其中發展電動車是重要一環。

由於寧德時代和福特在各自的國家都是行業大佬的角色，兩個公司的合作引起了很大的關注。此前，北京曾經警告寧德時代不要投資北美市場。彭博社報導說，去年夏天在時任議長裴洛西訪台後，寧德時代延後在北美投資建廠的計畫。

寧德時代與中國政府的關係使得一些分析人士有所擔憂。

「寧德時代應當被視為下一個華為，這是因為中共政權正在拼命尋找華為的替代品，對世界尖端技術施加影響和控制，」南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田說。他認為，美國政府應當審視寧德時代與中國政府和軍方的關係，而合規部門應當審視其股權結構、高層以及政府對公司的控制和干預程度。

哈德遜研究所的杜斯特伯格則認為，華為與寧德公司的技術核心完全不同，「華為是個不一樣的案例，因為其核心技術可能用於監視、獲取個人信息和間諜行動。電池技術沒有這一方面的顧慮。」

外交關係協會的阿爾登也持類似觀點。「如果我們談論的是高端半導體和高端人工智慧，那麼它們具有潛在的重要軍事應用。美國有理由不想與中國分享這些技術，」他說，「就電動汽車電池而言，這些是世界各地都需要的技術，用於下一代汽車。這些不是軍事敏感技術。」

振興地方經濟？恐怕未必

福特與寧德時代2月中旬表示，他們選擇了位於密西根州底特律以西約100英里的馬歇爾市設廠，預計將創造2500個就業機會。

然而，根據底特律新聞(Detroit News)的報導，這些工人的平均年薪約為4萬5000美元。報導指出，根據福特提供給立法部門的報告，2500個工作崗位中，90％的崗位薪酬低於該地區家庭年收入中位數(53286美元）。

福特提供這些文件的目的是要求政府提供7.5億美元的補貼，用於擴寬道路和其他場地開發。此前，密西根州經濟發展部已經表示，如果福特創造了所提到的就業崗位，將獲得2.1億美元的直接財政補助。總體來說，納稅人為福特建廠支付的金額相當於每個工作崗位38.4萬美元。

美國之音致信福特公司以及密西根州長辦公室詢問薪資的詳細內容，但至截稿前沒有得到回復。

外交關係協會的阿爾登說，密西根州可能會因為投入大量納稅人的錢而陷入麻煩，「從整個美國競爭力角度來說，我不認為我們應當停止這個項目。但是我想在州層面，他們需要與這些公司進行艱難的對話，來決定什麼是一個合適的工資水平。」

謝田說，密西根州的議員應當考慮這個問題，「在我看來，密西根州無視中共可能帶來的威脅而允許這個協議繼續進行。我們看到，密西根州的汽車行業正在走下坡路，許多新的電動汽車製造商和電池製造商更願意去南部州。這樣的協議可能在短期內給該州帶來好處，但是長期來看，可能傷害該州甚至整個國家。」