被外媒譽為「全球最年長女性」的南非阿嬤瑪茲布珂（Johanna Mazibuko）3日辭世，享嵩壽128歲。她生前曾推論自己長壽的關鍵可能是生長在農場，食用新鮮的牛奶和野菜，不過她也訝異自己為何能活這麼久，曾自問「何時會死」、「活著有什麼意義」，甚至抱怨整天坐著、無所事事，讓她很厭倦。
綜合南非當地News24新聞網站、英國《每日郵報》（Daily Mail）、《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，住在南非西北省（North West Province）的瑪茲布珂3日辭世，享嵩壽128歲，她的媳婦薇欣亞娜（Thandiwe Wesinyana）表示，母親可能是死於中風。
她說瑪茲布珂2月中身體不適，身體左半邊失去知覺，醫生研判是中風，讓她住院治療幾日後出院，不過瑪茲布珂仍在3日辭世。
瑪茲布珂的身份證顯示她出生於1894年5月11日，換言之她的一生經歷過三世紀，親眼見證兩場世界大戰、西班牙流感及新冠肺炎等兩次全球疫情等重大事件，家人原本期待5月為她慶祝129歲生日。
瑪茲布珂出生在種植玉米田的家庭，是家中老大，她一共有11個弟妹，目前僅存3位弟妹還在世，她沒上過學，因此不識字。
■在農場長大 生吃蝗蟲 食用新鮮牛奶、野菜
瑪茲布珂曾在2022年接受News24專訪，當時她推論自己長壽的關鍵可能是在農場長大，「我們在農場過得很好，當時沒什麼問題」，除了爆發過蝗災，她說小時候能直接抓起蝗蟲吃進肚子裡，「就很像在吃肉」，另外也可以炸蝗蟲來吃。
她記得成長過程中都是食用最新鮮的牛奶及野菠菜，「現在我吃現代食物，我習慣了，但我懷念成長過程中的食物。」
她後來嫁給一位較年長的鰥夫史塔瓦納（Stawana），她說先生有一輛馬車及一些牛，她負責擠牛奶、製成奶油販售，先生待她很好，兩人婚後育有7名子女，生活美滿，現在僅存2名子女還在世，不過他們家族開枝散葉，已經有超過50名孫子及曾孫。
■自問為何還活著？何時會死？
瑪茲布珂去年受訪時對於自己是其中一位最長壽人瑞感到相當「驚訝」：「為何我還在這裡？身邊的人都快走了。我何時會死？活著有什麼意義？這世界讓我感到厭倦，因為我只是坐在這裡、無所事事。」
■沒有經過金氏世界紀錄認證的「最長壽人瑞」
事實上瑪茲布珂不是經過金氏世界紀錄（Guinness World Record）認證的最年長人瑞，目前金氏世界紀錄認證的「在世最長壽人瑞」是在美國出生的115歲西班牙老嫗莫瑞拉（Maria Branyas Morera），她已高齡115歲。
另外，金氏世界紀錄認證的史上最長壽人瑞是法國婦女卡爾蒙（Jeanne Calment），她1997年辭世時高齡122歲又164天。
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