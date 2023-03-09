被外媒譽為「全球最年長女性」的南非阿嬤瑪茲布珂（Johanna Mazibuko）3日辭世，享嵩壽128歲。她生前曾推論自己長壽的關鍵可能是生長在農場，食用新鮮的牛奶和野菜，不過她也訝異自己為何能活這麼久，曾自問「何時會死」、「活著有什麼意義」，甚至抱怨整天坐著、無所事事，讓她很厭倦。

「全球最年長女性」南非阿嬤瑪茲布珂（Johanna Mazibuko）2022年受訪時自問「何時會死」、「活著有什麼意義」。

綜合南非當地News24新聞網站、英國《每日郵報》（Daily Mail）、《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，住在南非西北省（North West Province）的瑪茲布珂3日辭世，享嵩壽128歲，她的媳婦薇欣亞娜（Thandiwe Wesinyana）表示，母親可能是死於中風。

她說瑪茲布珂2月中身體不適，身體左半邊失去知覺，醫生研判是中風，讓她住院治療幾日後出院，不過瑪茲布珂仍在3日辭世。

瑪茲布珂的身份證顯示她出生於1894年5月11日，換言之她的一生經歷過三世紀，親眼見證兩場世界大戰、西班牙流感及新冠肺炎等兩次全球疫情等重大事件，家人原本期待5月為她慶祝129歲生日。

'World's oldest woma"' dies aged 128 in South Africa. Johanna Mazibuko passed away from suspected stroke months after saying "What's the point of being alive? I just sit here doing nothing"

https://t.co/DR4k6wyRKo — Charles Onyango-Obbo (@cobbo3) March 8, 2023

瑪茲布珂出生在種植玉米田的家庭，是家中老大，她一共有11個弟妹，目前僅存3位弟妹還在世，她沒上過學，因此不識字。

「全球最年長女性」南非阿嬤瑪茲布珂（Johanna Mazibuko）2022年受訪時講述自己的人生經驗。

■在農場長大 生吃蝗蟲 食用新鮮牛奶、野菜

瑪茲布珂曾在2022年接受News24專訪，當時她推論自己長壽的關鍵可能是在農場長大，「我們在農場過得很好，當時沒什麼問題」，除了爆發過蝗災，她說小時候能直接抓起蝗蟲吃進肚子裡，「就很像在吃肉」，另外也可以炸蝗蟲來吃。

她記得成長過程中都是食用最新鮮的牛奶及野菠菜，「現在我吃現代食物，我習慣了，但我懷念成長過程中的食物。」

她後來嫁給一位較年長的鰥夫史塔瓦納（Stawana），她說先生有一輛馬車及一些牛，她負責擠牛奶、製成奶油販售，先生待她很好，兩人婚後育有7名子女，生活美滿，現在僅存2名子女還在世，不過他們家族開枝散葉，已經有超過50名孫子及曾孫。

■自問為何還活著？何時會死？

瑪茲布珂去年受訪時對於自己是其中一位最長壽人瑞感到相當「驚訝」：「為何我還在這裡？身邊的人都快走了。我何時會死？活著有什麼意義？這世界讓我感到厭倦，因為我只是坐在這裡、無所事事。」

■沒有經過金氏世界紀錄認證的「最長壽人瑞」

事實上瑪茲布珂不是經過金氏世界紀錄（Guinness World Record）認證的最年長人瑞，目前金氏世界紀錄認證的「在世最長壽人瑞」是在美國出生的115歲西班牙老嫗莫瑞拉（Maria Branyas Morera），她已高齡115歲。

Happy 116th birthday to María Branyas Morera 🎉🎂 María was announced as our new oldest person living record holder in January.



She attributes her longevity to “no worries, no regrets, lots of positivity, and staying away from toxic people.”https://t.co/P8w6M9QPaz — Guinness World Records (@GWR) March 4, 2023

另外，金氏世界紀錄認證的史上最長壽人瑞是法國婦女卡爾蒙（Jeanne Calment），她1997年辭世時高齡122歲又164天。