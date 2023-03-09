好市多開賣Dyson「仿真髮型造型玩具組」，正品吹風機動輒就要上萬元，如今這一組只要1449元，堪稱是下殺1折的價格，引起網友們熱烈討論，但不少人仔細一看才發現，原本這個是擬真玩具，並不是真的吹風機，但不少媽媽表示，外表超擬真，買不起正品，買這個讓小朋友過過乾癮也不錯。

一名網友昨在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，好市多Dyson吹風機補貨了，史上最便宜的1折價格開賣，上一波沒有搶到的人，這次不要錯過了。從照片中可見，原來這組超便宜的Dyson吹風機不是正品，而是小朋友的玩具。

超擬真的玩具造型，讓不少家長笑歪直呼，媽媽都買不起大人用的整組。「上次看到以為是真的，嚇了一大跳」、「原來是玩具」、「還以為是正品打1折」、「1折的Dyson吹風機補貨了」、「超可愛，之前也有買吸塵器」、「差點被騙了，好危險」。

另有過來人分享買過的經驗說，外表跟真的吹風機很像，而且還會發出聲音，但無法當真的吹風機使用，所以有點不太實用，不過用來訓練小朋友吹頭髮還算不錯。「有人需要嗎？朋友送了1組，但家中小孩拆開玩1次就不玩，小孩現在是5年級了」、「不能真的吹風」、「不行用來吹頭髮，它就是個裝模作樣的玩具」。