為躲一年牢通緝犯躲橋下！轄區蘆洲警方日前在八里水仙橋附近巡邏時，意外發現一輛通緝犯所有的機車，附近搜索後順利在橋下找到該名通緝犯；據悉該嫌犯爲了避吃一年牢飯，竟長期窩居在橋下涵洞，平日以撿回收、種菜自給自足，不料還是被警察找上門。

蘆洲分局八里所警員張耀文、林擎昊2日下午3時許在執行巡邏勤務時，在水仙橋附近發現一輛通緝犯所有的機車，在附近擴大搜尋後，於八里區水仙橋下發現47歲黎姓男子形跡可疑，對其進行盤查。

面對警方詢問男子一直聲稱「忘記身分證」、「我不是通緝犯」，試圖混淆警方，然而警方早已鎖定其身分為桃園、苗栗地檢所發布之通緝犯，最終黎男發現自己抵賴不過，只能坦承自己就是通緝犯。

據了解，黎男從2022年11月開始因竊盜、詐欺陸續被通緝3次，本應遭判有期徒刑近1年，但他為了不被查獲只回其住處洗澡，其餘時間都住在水仙橋下，訊後黎男被蘆洲警方解送歸案。

蘆洲分局八里所所長鍾承餘呼籲，民眾若是因案件遭起訴、判刑，應依地檢或法院通知期限內到案，以免影響自身權益。