一名女網友表示，先生婚前對她很大方，婚後卻開始斤斤計較，包括買菜錢、消夜等都要AA制，若沒有收據或發票還拿不到錢，最誇張的是懷孕打無痛和坐月子也要一人出一半，先生還說因為他有付錢，所以月子餐也要分，她氣得搬回娘家，遭遇讓網友拳頭也硬了。

原PO今（9）日於《爆料公社-匿名公社》指出，和先生結婚已4年，對方家裡非常有錢，兩人交往期間，她感受到先生和先生家人對她的寵愛，相處下來覺得對方是值得託付終生的對象，加上先生家人催促，才交往3個月她就答應和對方結婚，沒想到卻是噩夢開始。

原PO表示，婚後先生和婆婆變得斤斤計較，買家用都得有收據或發票才能請款，有次她去菜市場買菜，先生要她拿出發票，她整個愣住「去市場怎麼會有收據？」沒想到先生說「我怎麼知道妳是不是虛報」，加上她有工作，婆家人都認為她付一半理所當然。

原PO說，就連懷孕期間請先生買消夜，先生也要她付一半錢說，「因為妳肚子小孩是我的，不然我就跟妳收全額了。」到了懷孕生產當天，她向醫師表示要打無痛，豈料先生聽到她要打無痛，當著在場所有人的面說，「我只付一半，另一半妳要付，如果沒有收據就別想我會出錢」，她氣到想跳下床揍人，「他到底知不知道我正冒著生命危險在生孩子？怎麼有辦法說這麼沒有良心的話？」

更扯的還在後面，原PO表示，先生同意她住月子中心，但還是要一人負擔一半，理所當然月子餐也要分著吃，她心灰意冷，做完月子後帶著小孩回娘家住，她說「開口閉口都是錢，根本沒把我當自己人，現在他說他要告我，要跟我爭取小孩的扶養權，請問會成功嗎？」

原PO的遭遇讓網友也傻眼，「看著看著拳頭都硬了，實在太誇張了」、「哇塞！難怪他家裡有錢」、「好慘的婚姻」、「真的是勸世文，看了好火大」、「該斷還是要斷」。