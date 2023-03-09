住在高雄市鳳山區的14歲劉姓國中少女邀陳姓女同學到大樓閱覽室自修，兩人到櫃台登記使用時，24歲黃姓男保全竟故意秀出手機螢幕上男性生殖器的畫面，嚇得兩名小女生落荒而逃。沒想到，黃男還跑到閱覽室直接露鳥並搓弄生殖器，女學生當場打給爸媽報警，高雄地檢署偵結後依公然猥褻罪起訴黃男。

去年9月11日中午1點多，劉姓少女約陳姓少女到大樓閱覽室自修，劉女先到櫃台向黃男辦理借用登記。劉女對於時間填寫沒有概念，詢問黃男怎麼寫。此時黃男竟拿出手機，秀出自己生殖器的照片，劉女嚇一跳，趕忙填完表單，躲進閱覽室念書。

沒想到，黃男起色心，竟直接跑到閱覽室，當著兩名小女生的面直接拉下褲頭拉鍊，露鳥還不斷搓弄，兩名女學生嚇得花容失色，立刻打電話向爸媽反映，報警逮人。

面對偵訊黃男坦承犯行，檢方調閱監視器畫面，認定黃男竟大膽在住宅大樓公設範圍內，四處走動並露鳥，滿足自身性慾，有礙社會風化，依公然猥褻罪將他起訴。