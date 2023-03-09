協助達德開發綠能收賄2600萬 驚傳雲林縣議長、議員遭聲押，圖為議長沈宗隆。（本報資料照）

達德集團在雲林開發綠能，驚傳雲林縣議長、議員收賄，雲林地檢署9日表示歷經長時間蒐證，本月8日同步對達德集團暨其下包商、雲林縣議會、議長沈宗隆、議員王又民、許留賓、黃文祥住處及服務處等共21個地點執行搜索，扣得手機、現金、簿冊及相關資料，許留賓、黃文祥以30萬元交保，沈宗隆、王又民有羈押必要，向法院聲請羈押。

地檢署表示，經查，達德集團於2020年間開始準備在雲林縣內設立風機發電，期間因地方人士、雲林縣議會部分議員反對，因此向雲林縣政府申請相關公文、建照、使照時不如預期順利，達德集團為排除困難，尋求議長、議員支持，透過下包廠商、白手套，以工程款夾帶賄款方式，交付、收受共計2600餘萬元賄款。

地檢署指出，議長及上開議員則協助達德集團取得相關公文，且利用議員有對雲林縣政府質詢、監督權力，施壓雲林縣政府官員，甚至修改自治條例法規，以期能順利為達德集團取得相關建造、使照。