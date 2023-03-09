大陸國務院港澳事務辦公室據傳可能將升格擴權，由國務院辦事機構轉為中共中央直屬機構，並且明確聯繫、指導港澳兩個中聯辦。不過，前天公佈的國家機構改革方案未提及港澳辦。

《星島日報》今日引述消息透露，港澳系統屬於黨中央機構的改革，將在兩會閉幕之後公佈。中聯辦主任鄭雁雄昨天出席兩會指出，實踐已經並將繼續證明，不斷適應形勢發展和工作需要優化改革港澳工作領導體制，才能保證「一國兩制」實踐沿著正確方向行穩致遠。

這是官方首度正面談及「不斷優化改革港澳工作領導體制」。全國港澳研究會顧問劉兆佳昨晚對《星島日報》表示，現階段不想去猜測港澳辦架構會否改革，有待正式公佈，但加強黨對港澳工作的領導力是一種趨勢。

昨天下午，全國人大香港代表團舉行全體會議，審議國務院機構改革方案。中聯辦官網報導，鄭雁雄在參加審議時表示，「回顧香港從由亂到治、走向由治及興的重大轉折，黨中央2020年及時調整港澳工作領導體制是扭轉局勢的關鍵性一招」，實踐已經並將繼續證明，不斷適應形勢發展和工作需要優化改革港澳工作領導體制，才能確保黨對「一國兩制」事業的有力領導，才能保證「一國兩制」實踐沿著正確方向行穩致遠。

鄭雁雄還說，從改革主線看，堅持黨中央集中統一領導，是機構改革的根本政治原則，也是確保機構改革方向和成效的根本政治保障。

該報早前報導，這輪機構改革方案涉及港澳系統，加強中共中央對港澳工作的集中統一領導。港澳辦可能由國務院辦事機構轉為中共中央直屬機構，並且強化港澳辦的領導角色，加大對兩個中聯辦的指導和協調，形成一體化領導。

大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）與中共中央台灣工作辦公室（中央台辦）為「一個機構，兩個牌子」，有消息稱，港澳辦也可能升格為「中央港澳工作辦公室」，並仍保持原有名稱。

雖然國家機構改革方案未提及港澳辦，不過劉兆佳接受媒體採訪說，如果港澳辦架構亦採用「一個機構，兩個牌子」，在國務院下的架構不會改變，而是另外再納入黨中央系統，由於屬黨的事務，自然不會在人大會議討論。