昨包括新北市議長蔣根煌、新北市里長聯誼會總會長許承煬都表態挺新北市長侯友宜參選2024總統，也呼籲國民黨中央徵召侯。侯友宜表示，議長對地方事務熱心積極，他會跟議長並肩作戰；里長大小事都是民眾的大事，這個月開始的里長基層座談會，會通力合作，解決民眾需要。

侯友宜說，議長對地方事物非常的積極跟熱心，是願意負責的好議長，多年來一起為地方的建設並肩作戰、全心投入，都希望新北市未來會更好，相信在議長跟他並肩作戰下，新北市一定會朝明天比今天會更好，繼續努力、繼續打拚。

對於里長力挺，侯友宜說，新北市有1032個里長，他在這裡長期跟他們一起並肩作戰，不管是新當選或舊任的都認識很久，里長是地方最基層民意代表，從基層開始做起一起努力，解決民眾的需要。

是否會回應民意，侯友宜說，里長也好、議長也好，還有很多好朋友關心新北市未來發展，希望市長跟他們一起努力，讓新北市會越變越好，就像他今天到湧蓮寺一樣，地方的陳宏昌資政希望讓蘆洲變得更好，才會帶動捐獻6.6億做好事情，其實我們都是為這一塊土地，不管在哪一個角色都是全心全力做好事。