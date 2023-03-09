台中市大里區8日晚間傳出人倫悲劇，62歲劉姓母親長期照顧37歲生活無法自理的陳姓兒子，8日疑因不堪負荷殺了兒子再輕生，雙雙陳屍於陳宅3樓房間內，直到父親傍晚回家才發現；警消獲報到場時，母子已明顯死亡，且身上均有刀傷，確切死因尚待相驗釐清。

台中市政府警察局霧峰分局成功派出所8日晚間18時11分接獲119轉報，大里區美群路1處民宅發生2死命案，警方到場發現該民宅3樓房間內有2名死者，分為劉女與陳男，確認為母子，立即成立專案小組偵辦。

警方初步勘查發現，劉女腹部有2處刀傷、右手腕有自殘猶豫傷口，致命傷應於腹部，而陳男左手及雙腳遭棉繩綑綁，喉部、胸部有刀傷，頭部後腦勺也有遭敲打之傷口，但致命傷應為胸部，2人均無抵禦傷及打鬥痕跡；據悉，陳男身高應有170公分以上，身形壯碩，而劉女身形較嬌小，可能是先讓陳男服用安眠藥物昏迷後再下手，現場未留有遺書。

警方表示，該民宅為3層樓透天厝，大門緊鎖並無外力侵入現象，室內未有翻動或財損情形，現場發現2把水果刀、1把雙用斧頭及綑綁陳男用的棉繩，並發現3樓房間入門處有疑上吊使用之皮帶、繩索及10粒裝安眠藥空藥片，皆為陳家原有物品。

據了解，劉女與陳男感情很好，照顧陳男長達10年之久，疑似因劉女不堪陳男長期疾病照護，致身心俱疲，造成人倫悲劇；警方表示，相關血跡、指紋物證以及死因尚待鑑驗、相驗確認，仍須進一步查證釐清。目前已報請台中地檢署指揮偵辦，並報請法醫刑事相驗，警方專案小組正全力釐清相關案情中。

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