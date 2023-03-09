今年友通為了展示連網汽車(Connected Vehicle)與智慧共桿(Smart Pole)用到的AI運算和車聯網技術(C-V2X)，於會場上實際打造出智慧交通路口，提供從路側的路邊裝置(RSU, Road Site Unit)、數位電子看板(Digital Signage)、智慧邊緣運算裝置(Intelligent Edge Computer)，到車側的車載單元(OBU, On Board Unit)、人工智慧車載運算電腦(In-Vehicle AI Computer)、駕駛人機介面(Driver HMI)。

友通和VicOne將展示真實的C-V2X例子，當駭客利用智慧設備的漏洞試圖駭入並影響車輛行進或是人車安全時，如何在OBU內建的IDPS(xCarbon)接收到異常訊息後，立即溝通HMI並回報至後端VSOC(xNexus)，做出相應的預防行動。VicOne車用網路安全方案透過遠端掌握異常數據訊號並即時示警，協助車廠、車隊營運商及系統供應商建立更強大的資安防禦視野，預防及抵禦駭客的攻擊入侵。

友通總經理蘇家弘表示，隨著EV相關新技術興起，車聯網發展也加速受到關注，並且融入到智慧城市。各移動載具、交通號誌及交通基礎設施將透過網路共享大量數據，再藉由後台進行AI運算，以提升交通效率及行人安全等問題。有鑑於此，友通積極布局智慧交通，提供C-V2X車聯網解決方案，期待解決交通效率、行人安全與智慧交通資安問題，為智慧城市帶來靈活和先進的嵌入式解決方案。

VicOne戰略夥伴關係副總裁蔡木本表示，資訊安全是智慧城市交通發展不可或缺的重要環節，在設計階段就將資安納入運輸工具、車隊管理及智慧共桿中，將有效協助大眾交通工具或自駕車輛回應新型態駭客攻擊的能力。

在全球工業自動化、數位轉型帶起的新基礎建設浪潮下，友通將攜手合作夥伴，持續研發及整合微型邊緣運算產品，共同為各場域應用提供最先進的嵌入式解決方案，成為企業OT智能化最佳夥伴以奠基未來。