瑞耘董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利2.75元，金額創歷年新高，但盈餘配發率55％，為歷年次低。以9日收盤價56.4元計算，現金殖利率約4.88％。公司將於5月24日召開股東常會。

瑞耘2022年第四季營收再創1.95億元新高，季增8.75％、年增達30.85％，營業利益0.57億元，季增8.48％、年增達52.67％，連3季創高。毛利率41.09％、營益率29.49％，略低於第三季41.11％、29.56％，優於前年同期36.56％、25.27％，雙創同期新高、歷史第五高。

雖然營收及本業獲利同步再創高，但瑞耘因新台幣匯率強升產生匯損，拖累業外較第三季顯著轉虧、下探近3年低點影響，稅後淨利0.43億元，季減17.56％、仍年增達44.24％，每股盈餘1.19元，創同期新高、歷史第三高，表現仍持穩高檔。

累計瑞耘2022年營收6.62億元、年增達31.02％，營業利益2.05億元、年增達67.62％，毛利率42.93％、營益率31.02％，優於前年37.23％、24.25％。配合業外顯著轉盈同步挹注，稅後淨利1.8億元、年增達90.42％，每股盈餘5元，全數改寫歷史新高。

瑞耘受惠與主要客戶擴大合作，配合新廠去年第三季投產帶動，2022年營運成長動能暢旺，前三季獲利逐季創高，且前三季累計獲利即改寫年度新高。第四季在營收及本業獲利持續創高帶動下，獲利雖受業外轉虧拖累未再創高，但表現亦持穩高檔。

瑞耘2023年2月自結營收4049萬元，雖月減12.63％、年減0.96％，降至近13月低點。累計前2月營收8684萬元、仍年增達10.44％、改寫同期次高。法人預期，瑞耘首季營收將較上季降溫、仍可優於去年同期，第二季有望續揚、下半年估將優於上半年。

展望後市，儘管半導體產業處於庫存修正的市況重整期，但瑞耘近年代工品項擴大、客戶釋單比重增加，在美系客戶展望優於預期，配合新廠產能開出挹注下，法人看好今年營運仍具成長動能，營收有望續創新高。