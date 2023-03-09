即將畢業的學生們，經歷扎實訓練，懷抱著忐忑又興奮的心情宣誓後出發環島之旅。（蔡明亘攝）

后厝國小師生列隊歡送環島小將，盼大家旅途平安順利。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政到場勉勵后厝國小師生。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政今日到校勉勵學生，偶爾也會出門騎車的他，今也陪伴孩子們騎乘出發的路段。（蔡明亘攝）

14天旅程將騎乘1072公里，除環島外校方還安排跳島行程。（蔡明亘攝）

桃園市大園區后厝國小「舞動騎跡 Fun眼台灣」環島活動今日啟程。（蔡明亘攝）

桃園市大園區后厝國小單車環島邁入第10年，堪稱全台騎最遠的小學，今年活動「舞動騎跡 Fun眼台灣」，即將畢業的學生，經歷長期訓練，今早在師長帶領下從學校出發，14天旅程將騎乘1072公里，除環島外更安排跳島行程，讓孩子們深度認識台灣各縣市。桃園市長張善政也到場勉勵學生並陪騎一段路，盼大家能順利、安全地完成這項里程碑。

后厝國小雖是學生數不到100人的小校，卻被稱為「全台灣騎最遠的小學」，自2010年起，時任校長陳松宜發起首屆單車環島之旅，後來交棒到現任校長王建興手上，已邁入第10屆。王建興說，對成年人來說，單車環島已是非常不容易事，對小學生更艱鉅挑戰，為讓孩子們透過自身力量看見台灣的美，家長志工於2013年自發性成立后厝鐵馬社，帶領孩子進行鍛鍊。

王建興提到，后厝國小自一至六年級安排系列單車特色課程，低年級有單車騎乘基本知識，四至六年級的導師會利用課程時間，帶領學生進行校外周邊社區路騎活動。從五升六年級暑假起，安排體能訓練，於每周四上午安排1小時路騎，增加學生體耐力，一連串循序漸進課程，希望培養孩子在畢業那年，能順利完成環島夢想。

約16名學生們從去年8月至今，已經歷5次長距離路騎訓練。對於這趟旅程他們既興奮又期待，但也擔心怕無法騎完全程，不過他們相信，經歷扎實的基礎訓練後，再加上師長與同儕間互相扶持與鼓勵，肯定能完成這次壯舉。

后厝國小師生今早從學校出發，預計將從桃園南下騎至通霄白沙屯拱天宮，旅途中也將搭船跳島至嘉義外傘頂洲和屏東小琉球，再一路北上台東、花蓮及宜蘭，最後回到后厝國小舉行成果發表會。途中更將參訪台南篤加國小、屏東琉球國小、屏東車城國小、宜蘭公正國小與新北鼻頭國小，並以舞獅鼓藝表演作為交流，學生們也會將每日活動記錄成心得報告。

張善政今日到校勉勵學生，偶爾也會出門騎車的他，今也陪伴孩子們騎乘出發的路段。他表示，后厝國小單車環島是非常優良的傳統，能為孩子們設定階段性目標，相當有意義，透過騎乘單車還能看見台灣各處風景、增廣見聞，是一生難得的機會，相信無論是體力或心靈上，都有富足的成長，希望未來后厝國小的精神，也許能推廣到桃園其他學校。

王建興表示，每屆單車環島都帶給孩子們永生難忘的經驗，過程中克服生理與心理的煎熬，想放棄又不甘心，挑戰突破自我極限，相信是難忘懷的經歷，單車環島不僅能建立孩子的自信心，還可培養容忍力與耐力，會在大家心中，產生難以抹滅的潛在力量。