位在高雄承億酒店26樓的餐廳「Papillon」，由曾摘下多顆米其林星星的Xavier Boyer（博雅維）擔任主廚。（承億酒店提供）

米其林指南去年12月起，每月第2個周三公布「新入選餐廳」，3月評選出6家餐廳，遍及台中、台南、高雄。其中，高雄一口氣有2家名店上榜，包括新開幕不久的承億酒店「Papillon」及傳承3代的「前金肉燥飯」。

米其林公布3月新入選餐廳，高雄承億酒店26樓的餐廳「Papillon」上榜。（擷取自米其林官網）

位在高雄承億酒店26樓的餐廳「Papillon」，由曾摘下多顆米其林星星的Xavier Boyer（博雅維）擔任主廚，「Papillon」在法文之意為蝴蝶，主廚認為「美食就像蝴蝶，經過長時間的蛻變只為了展現短暫的絢爛，每一口到貴賓嘴邊的美味，都是經過精雕細琢完美呈現。」該店去年開幕，每月月初開放下次訂位，常常一位難求。

1959年創立的「前金肉燥飯」，已傳承到第3代，是在地人的心頭好，嚴選豬背肉切丁滷製成的肉臊，肥而不膩、入口即化，老饕一定要再加點一顆招牌半熟鴨包蛋，光看就令人口水直流。（讀者提供）

此外，1959年創立的「前金肉燥飯」，已傳承到第3代，是在地人的心頭好，嚴選豬背肉切丁滷製成的肉臊，肥而不膩、入口即化，老饕一定要再加點一顆招牌半熟鴨包蛋，光看就令人口水直流。

米其林公布3月新入選餐廳，1959年創立的「前金肉燥飯」上榜。（擷取自米其林官網）

米其林指南官網表示，在年度的星級餐廳發布會之前，米其林評審員持續四處搜尋，找到值得加入指南的新名單，並於每月定期發布。新名單於每個月第二個周三公布，網站上「餐廳」頁面將有「新入選」分類、每月新入選的餐廳，也將可能後續獲得星級等其他肯定，不如將這些餐廳納入口袋名單中，找機會一試。