國內疫情趨緩，行政院長陳建仁9日在行政院會上拍板防疫措施再放寬，當前指揮中心規劃修訂嚴重特殊傳染病傳染性肺炎的病例定義，以及篩檢陽性的輕症個案免通報、免隔離，建議自主健康管理0＋N，2大防治政策將於3月20日起實施，相關細節將於下午指揮中心記者會宣布。

行政院代理發言人羅秉成上午於院會後記者會轉述，陳建仁指出，近期新冠肺炎疫情趨緩，亞太地區各國陸續放寬防疫措施，而國內在口罩令鬆綁後，疫情並沒有反彈，且疫情中心積極推動「疫苗＋1、解封安心」的全民運動，有助進一步提升群體免疫力，「現階段是再擴大鬆綁防疫措施的時機」。

陳建仁指出，指揮中心規劃修訂嚴重特殊傳染病傳染性肺炎的病例定義，及篩檢陽性的輕症個案免通報、免隔離，建議自主健康管理0＋N，共2大防治政策，在疫情可控前提下，保全醫療量能，逐步恢復民眾正常生活，他同意指揮中心的規劃，並於3月20日起實施，並於下午的疫情指揮中心記者會宣布相關細節。

陳建仁說，請教育部、勞動部針對篩檢陽性的無症狀或輕症的學生、教職員工及民眾，在自主健康管理期間的請假在家休息的假別和規定，要妥為對外說明宣導，也請各部會配合指揮中心最新防疫政策，適時調整相關指引，並鼓勵各類對象依指揮中心建立疫苗施打劑次，盡速接種疫苗，共同維護民眾的健康安全。