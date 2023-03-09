現代人幾乎片刻都不離開手機，不少人通勤、睡前都習慣滑手機，可能是回訊息，或是放鬆一下等入睡，營養師表示，這兩種情況都很傷眼睛，因此平常飲食就要多攝取有益眼睛的食物，例如多吃維生素A含量高的蔬菜，如菠菜、地瓜葉。

營養師李婉萍在其個人網站表示，現代人平常手機幾乎不離眼，但通勤時滑手機與睡前滑手機，是非常傷眼的行為，例如睡前滑手機多半是躺著看，此時多半不會閉眼休息，眼睛更易乾、酸、澀。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山也曾在《健康2.0》系列頻道中也表示，睡前周遭燈光大多昏暗，眼睛瞳孔會放大，此情況下再用手機強光照射瞳孔，更多的手機光線進入眼中，造成傷害；此外，夜間準備睡覺時，人體代謝速度變慢，若再滑手機，眼睛抵抗光線的能力變差，容易造成眼部損傷。

李婉萍並提到，若於通勤時看手機，因為車體在搖晃，眼睛會為了要認真對焦而造成眼睛更吃力，因此眼睛容易疲憊、不舒服。

李婉萍建議，為了護眼，民眾平常飲食中要多攝取維生素A，維生素A可維持正常視覺能力，而深綠色蔬菜多富含維生素A，建議民眾平常多吃菠菜、地瓜葉等深綠色蔬菜，有助緩解眼睛的酸澀和疲勞。