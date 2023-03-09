僑委會委員長徐佳青今天指出，中共在僑務工作主要場域正透過各類統戰手法，企圖奪取海外僑社主導權，試圖影響傳統僑社對我立場。最近我國在法國的「台灣華語文學習中心」即受到網路攻擊。僑委會發現後已高度戒備，也已提醒各地學校人員加強設備的資安處理。

外交及國防委員會今天邀僑委會委員長徐佳青進行業務報告並備詢，徐佳青在報告中指出，中共對台威脅未曾停歇，透過軍事威脅暨經貿阻礙措施持續對我施加壓力；而在僑務工作主要場域透過各類統戰手法，企圖奪取海外僑社主導權，試圖影響傳統僑社對我立場。

她說，近年中共更於海外設置「海外警察服務站」，在服務其僑民名義下，從事諸如策誘犯罪國人返國及監控海外移民等工作，最近我在法國之「台灣華語文學習中心」即受到網路攻擊，足見中共滲透友我僑界及干預我僑務活動之最新態勢。

民眾黨立委邱臣遠等人都對此案表示關切，徐佳青說明，去年4月巴黎書硯藝術文化學校向僑委會通報，指出台灣華語文學習中心網站和臉書遭受資安攻擊，僑委會於是請學校向巴黎警察局報案，法國警方追查後告知我方，這是來自中國海外警察服務站所發動的駭客攻擊。

她說，僑委會之後已請我駐法代表處和僑委會資訊室人員，協助該中心及其他海外僑校提升資安防護，避免再遭受類似攻擊。

邱臣遠建議僑委會可尋求數位發展部協助，徐佳青表示，僑委會去年獲報後已積極處理，並提醒各學校的相關人員加強戒備，所有通路設備都要加強資安處理，目前也只接獲這個案子。