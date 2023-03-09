大陸國務委員兼國務院秘書長肖捷7日在十四屆全國人民代表大會第一次會議上就國務院機構改革方案向大會作了說明。昨日各代表團已分組審議國務院機構改革方案。

根據此前公佈的會議日程，今日下午3時，代表團全體會議將審議關於國務院機構改革方案的決定草案。3月10日 (星期五)上午9時，代表大會第三次全體會議，會議內容的第一項是表決關於國務院機構改革方案的決定草案。

8日下午，浙江代表團、安徽代表團舉行分組會議分組審議國務院機構改革方案。據報代表們一均致贊同國務院機構改革方案。