據香港電台報導，大陸醫療衛生界全國政協委員、國家傳染病醫學中心主任張文宏接受訪問時說，中國大陸去年底面對新冠疫情高峰，醫療系統受到非常大挑戰，但最終還能承受。稍早前取消隔離政策後，今年春節後疫情並未加劇，達到低流行穩定階段，民眾基本上生活回復正常，相信可維持一段較長時間，但目前仍需留意會否有新變異病毒株。

張文宏說，參考香港稍早前面對不同Omicron變異病毒分支流行，但沒有造成很大衝擊，加上目前疫苗、藥物和醫療資源已到位，相信日後大陸即使有新一波疫情也不會有太大影響，全球總體上已走出疫情。

張文宏說，全球對於開放防疫政策並無共識時間，每個國家或地區有自己考慮，因應自身醫療資源和病毒流行度轉變策略，不存在放棄或堅持，相信距離全球宣布疫情結束時間應該不太遠，希望如果再遇上疫情大流行時，全球可一起討論醫療資源分布，不要再就各自防控策略爭論。

張文宏2021年曾提出要考慮與病毒共存，他解釋長遠而言與病毒共存是事實，但短期內是否馬上做到，取決於疫苗和藥物是否有效並可送達基層，以及病毒毒性是否下降等條件。

他說大陸作出相關衡量後調整防控策略，從「動態清零」至去年12月起逐步開放，今年一月至今基本上已完全開放，以最短時間完成抗疫，對經濟和生活影響也非常少。

被問到有意見認為，大陸稍早前突然取消防控政策，導致很多死亡個案，張文宏說，大陸前一輪疫情爆發時間短，醫療系統經受考驗，官方有公布死亡數字可作核實，又說如果待大陸開放時間拖長一年，相信大陸和香港之間至今也無法全面通關，認為大陸已應對得非常好。