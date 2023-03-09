台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股自開紅盤以來一路上漲逾800點，但就全球總經來看，美國通膨數據在1~2月高於預期，市場已有FED第三季還會升息的雜音出現，且美國10年債殖利率又逼近4％，美元指數亦慢慢回升，加上中國防疫解封帶動的效應初期低於預期，以及4月財報與法說仍須面對檢驗，估計股市將進入震盪格局，4月整理壓力加大，如果台股在台積電(2330)法說會前先行修正，預期此波修正的時間會較短空間也會比較小，反之，若台股在台積電法說會後才回檔修正，則調整期將會拉長。整體而言，3~4月操作上需留意停利及類股輪動，因應震盪。

2023全年台股都在通膨與企業獲利優於預期或低於預期間擺盪，指數空間或不大，但具題材的選股可望優於指數表現，宜選股不選市。可關注包括驅動IC、繪圖卡、手機供應鏈、低軌道衛星供應鏈、生技族群、伺服器與資料中心供應鏈等族群。