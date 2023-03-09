Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》講述韓國四大邪教惡行，其中「攝理教」教主鄭明析長期以宗教名義性侵女教友，更有受害者爆出教主的六大變態選妃條件，對此有網友翻出疑似台灣攝理教疑似「選妃社團」的粉絲專頁，更挖出先前的徵選宣傳單。

有網友在Dcard上發文表示，自己在紀錄片上架之後，搜尋了攝理教相關的資訊才發現原來他們在台灣的勢力相當龐大，甚至滲透到各個學校及社團「但在這裡面，最讓我噁心的就是下面這個社團，直接大辣辣徵求15~22歲 170公分以上的妹子。這聽起來非常符合鄭教主的喜好耶...」據悉，該粉絲專業CGM為攝理教全名「基督教福音宣教會（Christian Gospel Mission）」的縮寫，其中 2018年一則「夏日CGM模特兒營隊」的貼文，也直接寫著原PO所寫的條件。

貼文曝光後，引發網友熱議直呼「超噁，太噁了」、「15～22有事嗎？未成年少女要小心」、「高中遇過，傳教的姐姐說他們教會專門收170以上的（當時覺得好怪又好蠢）」、「花錢參加拍照送去給鄭明析看？！」、「天啊～真的好恐怖，女孩們清醒點」。

事實上，紀錄片曾提及鄭明析擅長利用聖經及教義來向信徒洗腦，更要求教友在被性侵期間叫鄭明析「上帝」和「主」，另外，據韓國媒體報導，有台灣女受害人透露，加入攝理教短時間內就被選為「常青樹」的成員，並得到與鄭明析獨處的機會，她來表示，若要成為「常青樹」的成員除了要受洗至少3年及讀過3次聖經，且須擁有身高至少有1米7及高顏值兩個最關鍵條件，意外與該宣傳單上內容不謀而合，引發外界猜測。

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