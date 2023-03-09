繼3月6日「七海探索者號」停靠高雄港旅運中心後，今日又有「諾蒂卡號」到旅運中心，經過上次經驗，港務公司改變旅客搭乘巴士和遊覽車位置，更能節省時間，「諾蒂卡號」預計離港時間為下午4點，今日同樣開放中午12點至下午4點3樓海岸步道讓民眾欣賞無敵海景和國際郵輪。

新冠疫情爆發後，國際郵輪紛紛停航，睽違3年，終於又有郵輪靠泊高雄港，545名旅客，9日上午7時搭乘「諾蒂卡號」抵達高雄港運旅客中心，遊客開心的心情全寫在臉上，各自搭上遊覽車，準備開始在台的小旅行，「諾蒂卡號」預計離港時間為下午4點。

外國旅客抵達高雄。（洪靖宜攝）

經過上次「七海探索者號」到首次啟用的旅運中心後，港務公司也逐步進行調整，改變旅客搭乘巴士位置，6日當天，旅客是在1樓大巴停車場搭乘車，今日則是讓旅客直接在2樓搭車，團客遊覽車今日回程也改在2樓下車，讓所有旅客能更節省運輸時間。

今日同樣於中午12點至下午4點開放3樓海岸步道，可讓民眾在海景第一排一睹高級國際郵輪風采。