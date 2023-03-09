有270萬卡友的好市多國泰聯名卡將在今年8月7日到期，換富邦銀接手，會員已從2月初陸續換新卡，但有網友指出，申請新卡時收到補件通知，要她補件定存影本、房屋稅課稅現值、人壽保單、基金或股票庫存等一共6項，直呼有必要補這麼多文件嗎？搞得她想退黑卡，不想辦了。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，2月底在好市多賣場入口掃描QR code申請富邦聯名卡，昨天（8日）收到email傻眼，竟然要繳交6個待補件資料，包括：存滿3個月以上的定存影本、本人名下近期房屋稅課稅現值或土地謄本、相片、近一個月人壽保單、近一個月基金及股票庫存對帳單、近3個月活存明細。直呼辦張信用卡要這麼多文件？「房屋稅、人壽保單也要，大家也是這樣？搞的我不想辦，黑卡也想退了」。

有會員抱怨，申請新的好市多聯名卡竟然要補件人壽保單、房屋稅課稅現值等資料。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

文PO出後，引起網友討論，「我前一陣子也收到，明明剛申辦時就附上存摺明細了，之前辦其他間信用卡都沒有跟我要過這麼多資料」、「這也太誇張，是要去越南相親嗎？」、「我也是線上申請，要我補繳一堆資料！第一次補完！再缺其它資料……感覺補不完！搞得我也不想辦卡了」、「富邦是有多怕人付不出來啊」、「以前中信和國泰辦都簡單，一般辦卡銀行會徵信個人信用評等淸楚的很」。

但也有人緩頰，「他只是想要你的財力證明文件，這些選項是供你參考」、「我也是收到要附一堆補件的email，不理它過兩星期就收到信用卡，額度3萬。」