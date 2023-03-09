台灣將邁向超高齡化社會，失智症發生也隨之增加，新北市於2017年打造全國首部「樂活健腦巴士」，提供長者認知篩檢、健腦保養及個別化訓練等服務，5年來持續服務超過2萬9794人次，今年2月起更推出2.0升級版，提供偏鄉長者每周1到2次的駐點服務。

新北市衛生局長陳潤秋表示，原本的「樂活健腦巴士」為8.5 噸重的大型復健巡迴車，為能使巴士更靈活的行駛於偏鄉及山區道路，國際獅子會300B2區於今年2月響應失智症宣導，特別捐贈5噸的貨車予新北市失智症協會，車身配備70吋螢幕、視力及聽力檢測儀器及教具櫃，改造成為「樂活健腦巴士2.0」。

衛生局召集一群年輕專業的職能治療師，帶著各式各樣新奇有趣的認知道具、桌遊及國立故宮博物院的國寶動動操，提供認知篩檢活動、大腦認知保健、據點協力活動及失智友善倡議等活動，同時藉由篩檢發掘需要協助轉介的長輩，持續宣導失智症正確識能與友善的觀念，營造失智友善城市。樂活健腦巴士2.0首航平溪區，未來將持續開往新北市各區。

陳潤秋指出，依失智症盛行率推估新北市約有4萬7千位失智症者，其中有9成8是65歲以上長者，且有8成5的失智症者居住在社區。需長期仰賴家庭照顧與社會融合，為使失智症者能安心居住於熟悉的社區，新北市政府歷時3年將全台最老的平溪區打造成不老長智村，並作為失智友善示範社區，以衛生所為主體連結在地服務資源，推動失智友善照護計畫，參與歐盟智慧健康長照計畫（AAL），與國際合作於平溪導入資源，與失智症者及家屬共同創造及設計友善照護環境。

陳潤秋日前邀請來自荷蘭與義大利、投入高齡創新方案的7位專家至當地實境體驗失智友善社區推動成果，向國際專家分享新北市營造失智友善社區的經驗，並參觀體驗「樂活健腦巴士2.0」。