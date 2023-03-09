行政院長陳建仁日前宣布，明年將編列1000億元撥補勞工保險基金預算，對此，國民黨批評政府只要涉及改革勞健保，錯誤能源政策，統統不作為，無心改革；民進黨立法院黨團今舉行記者會反擊，批評馬政府對於勞保缺口什麼事都沒做，而蔡政府任內推動年金改革，更逐年透過年度預算及特別預算挹注勞保缺口。

民進黨團高喊，穩定勞保基金，民進黨說的到做得到，勞保人口有上千萬，勞保基金制度上需要調整，不只牽涉政府還牽涉到勞保國人，包含雇主的負擔，比軍公教保險更複雜的議題，馬英九總統在任8年，對勞保狀況有預測，但國民黨基金補助都是0元，一塊錢也沒有。

民進黨立委鄭運鵬說，民進黨對勞保基金的補助，蔡英文總統上任後，只要是經濟狀況好稅收好就會撥補，從2020年到現在甚至是明年，2020年撥補200億、2021年撥補220億、2022年撥補300億，今年年度預算450億，已經撥補1170億，加上特別預算300億，共撥補1470億。

鄭運鵬表示，總質詢陳建仁也提到明年預算會再編1000億，蔡總統上任後基本工資從2萬8元漲到2萬6400元、漲幅為32％；基本時薪從120元漲到178元、漲幅42％，這是民進黨政府的作為。

民進黨立委吳玉琴表示，少子化、高齡化後，政府面臨給付人多、繳費人少，不只台灣面對這樣課題，全世界都是這樣，財務日趨負擔，勞保年金改革一直列為重要的議題，透過撥補方式挹注基金，達到收支平衡，可以微幅調整，陳院長保證下負最終的責任。

民進黨立委劉世芳指出，蔡英文總統將勞工視為她心頭上的肉，所提出來的就是說到做到，勞保部分需要撥補或修正，永遠是重中之重，陳建仁提到增加1000億，把勞工保險當成社會保險，國民黨不要想要收割稻尾，說的到、做不到。