攜程平台8日發佈《2023「她旅行」消費洞察報告》顯示，2023年至今，大陸女性整體旅遊訂單年增率超過14倍，整體旅遊消費均價也高於男性近1成。同時從跨境旅行放開以來，「她」出境訂單占比較男性多6個百分點。統計至3月5日，預訂「五一」假期的女性訂單量較男性多出110％，在出境航班訂單中，女性占比高達56％。

根據中新經緯引述攜程研究院高級研究員謝曉青認為，「她經濟」蓬勃發展之下，以女性消費偏好為主的細分領域不斷拓展，其中旅行消費不僅寄託女性對美好生活的熱愛，也已經成為推動疫後行業復甦的重要動力。

據攜程平台《報告》顯示，北京、上海、廣州、成都、重慶、杭州、深圳、西安、南京、長沙的女性使用者訂單量最多。女性使用者訂單量TOP30城市中，訂單量年增率最高的城市包括西安近61倍、蘇州近45倍，以及杭州、廈門、寧波、無錫、廣州、哈爾濱都超過20倍以上。

在旅行目的地選擇上，2023年以來，大理、麗江、桂林、廈門、蘇州仍是更受女性偏愛的老牌目的地。但甘肅、四川、西藏、內蒙古、新疆也快速受到女性用戶青睞，觀察攜程平台「五一」在上述五省／地區的女性搜索量年增率均超過30倍。

此外，報告中還指出，2023年女性鄉村旅遊訂單年增率達到54倍，露營產品訂單年增32倍。