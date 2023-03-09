據香港《星島日報》報導，上海著名傳染病專家、大陸國家傳染病醫學中心主任張文宏晉身全國政協委員，對於曾因為發表「與新冠病毒共存」的觀點而惹來抨擊，他8日接受中外媒體網路視訊聯訪時首度作出回應，認為「有質疑有討論才會有發展」，最終希望大家能夠達成一個共識。

新冠疫情爆發後，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏持續就疫情發表看法，並出任上海醫療救治專家組組長。

2021年6月他在接受媒體採訪時談到，新冠病毒會一直在地球上存在，人類應該學會與其共存。在當時嚴防死守的防疫政策下，此番言論引起爭議，前衞生部部長高強甚至撰文不點名批評張文宏不負責任。

晉身全國政協委員

如今中國大陸已放棄「清零」，並重開國門，對於過往對他的抨擊，張文宏向媒體說：「在2021年的時候，我們都看出來，病毒長期是要與它共存，但是短期內我們是不是馬上決定與病毒共存？還需要很多的條件，疫苗是不是有效，是不是有非常好的藥物，如果這些都沒有準備好，我們就要決定，看病毒的毒力是不是降到很低的水平。」

張文宏說，這種質疑是沒什麼問題的，因為有質疑有討論才會有發展。對於成為大陸全國政協委員，他說，感謝外界對他的關心，「其實一切都沒有甚麼大的變化，我這邊結束以後回去，我還是我們醫院的醫生」。