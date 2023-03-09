170名辣妹迎賓！竹聯幫大陣仗辦春酒太囂張？ 蔣萬安面色凝重回應了

台北市長蔣萬安9日前往北市刑大，為新成立的「數位科技戰情中心」舉行揭牌儀式，他提到最近包括明仁會、太陽聯盟舉高調辦春酒，引發市民關注，蔣強調支持警方強力執法，不容許黑道藉機滋事、猖獗，要求警方持續掃蕩不法，給市民安全的生活環境。

蔣萬安9日主持戰情中心揭牌，他表示這是全國首創整合科技偵查的執法單位，統合警方錄影監視系統、自建地區型資料庫、數位鑑識實驗室、警用無人機等科技設備，搭配刑案情資協作機制，綜合各種資源提升犯罪偵防。

蔣萬安聽取警方說明各種科技執法作為。（警方提供）

他表示中心成立後，將藉由新的科技打擊犯罪，今年1月北市警方破獲1.4公噸毒品，這就是科技建警的成果，未來藉由中心成立，將整合來自各方情資，透過大數據分析來預判犯罪活動，希望警察同仁善用中心的數據情資和新科技，保障市民財產安全。

蔣萬安最後表示，最近市民關心的黑幫春酒，他希望警方持續強力執法，不容黑道藉機滋事，給市民安全、安心的生活環境。